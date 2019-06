DUMAIS, Micheline



À Montréal, le 23 juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Micheline Dumais. Elle rejoint sa fille Gracielle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richer, Eugène (Johanne), Richère (Pierre), Eugénie (Jean-Guy), Christelle, Laflèche (Amalia), Gino, Elisabeth (Rocco), Nathalie (Andrew), Emmanuel (Anne-Marie) et Mario, ses petits-enfants Gracielle, Véronique, Chloé, Jade, Eugénie, Olivier, Jonathan, Maxime, Elizabeth, Magalie, Alexandra, Maxime, Catherine, Charles, Catherine, Claude, Elisabeth, Julien et Anthony, ses arrière-petits-enfants, le père de ses enfants Richer Talbot (Annick), ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 juin de 14h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.