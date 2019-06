CLAVETTE (née GUERRA)

Yolanda



À l'hôpital de Saint-Jérôme, le 1er février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Yolanda Clavette demeurant à Saint-Calixte, épouse de feu André Clavette.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette, Raymond et Gérard; ses petits-fils, Louis-Philippe et Olivier; ses beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le mardi 2 juillet 2019, à midi, en l'église Notre-Dame-de-la-Défense, au 6800, avenue Henri-Julien (entrée par la rue Dante), à Montréal. Après la messe, la famille recevra vos condoléances.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, avenue du Président-Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5.