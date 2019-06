MICHAUD, Marie-France





À Châteauguay, le 20 juin 2019, à l'âge de 37 ans, est décédée Mme Marie-France Michaud, épouse de M. Jean-François Renaud.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Thomas et son beau-fils Olivier, également son père M. Daniel Michaud (Louise Mayer), ses soeurs Julie Michaud (Carl Palardy), Marie-Hélène Massie, Myriam Parenteau (David Baribeau), sa filleule Rosalie, sa marraine Suzanne Arcangeli (Tom Paterson), son beau-père M. Michel Renaud (Josée Poirier), sa belle-soeur Mélanie Renaud (Yves Henrichon), sa tante Carole Renaud (Mario Gaudreault), neveux et nièces, autres parents et amis.La famille désire remercier spécialement le Dr Jean-Philippe Parent et tout le personnel des services palliatifs de l'hôpital Anna-Laberge.Ceux qui le désirent, peuvent faire un don à la Fondation du centre hospitalier Anna-Laberge.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 juin à compter de 12h00 à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAISMERCIERUne liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle du salon à 19h00. L'inhumation des cendres se tiendra à une date ultérieure.