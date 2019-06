ARIF, Liliane Greyss



À Montréal, le 23 juin 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Liliane Greyss, épouse de Aziz Edgard Arif.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Sam (Stéphanie Shamie), ses petits-enfants qu'elle adorait, Gabriel, Mikael et Sarah Frédérique, son frère et sa soeur aînés, Raouf (Inge Schilt) et Colette (feu Jacques Milot) ainsi que son frère cadet, ses beaux-frères et belles-soeurs et plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le jeudi 27 juin entre 17h00 et 21h00 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Av. Beaumont, Ville Mont-Royal.Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Joseph de Mont-Royal, 1620 Boulevard Laird à ville Mont-Royal, le vendredi 28 juin à 13h30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame-Des-Neiges.En lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer des Cèdres.