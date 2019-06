LEBEAU, Cyrille



À Mercier, le 12 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Cyrille Lebeau, époux de Mme Jeannine Mongeau Lebeau.Il laisse dans le deuil ses filles Lyse (Deart) et Suzanne, ses fils Pierre, Richard (Diane) et Luc, son petit-fils Benoit, son frère Élie et sa belle- soeur Alice, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 juin 2019 en l'église Ste-Philomène de Mercier à compter de 9h30, suivi des funérailles à 11h. Inhumation au cimetière de Mercier.RÉSIDENCE FUNÉRAIREMICHEL THÉRIAULT INC.4 RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.ca