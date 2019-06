LE GOANVEC, Père Marc, O.F.M.



À Montréal, le 20 juin 2019, à l'âge de 66 ans, après 38 ans de vie religieuse et 27 de prêtrise, est décédé le Père Marc Le Goanvec, franciscain.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil sa mère Micheline Balle Le Goanvec, ses frères Jean-Pierre (Sylvie Marchal) et Michel (Marie-Christine Larousserie), et sa soeur Pascale (Thierry Lasjuilliarias), des neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis. Exposé le vendredi, 28 juin 2019, à compter de midi en :DE LA RÉSURRECTION,5750, BOULEVARD ROSEMONT,MONTRÉALFunérailles célébrées le même jour au même endroit à 14 h. Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François-d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, à Montréal.