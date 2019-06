GAULIN, Jean-Claude



De Sainte-Thérèse, le 20 juin 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Jean-Claude Gaulin, fils de feu Léon Gaulin et de feu Olivette Veilleux.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Claudette (Bertrand), Yvette (Guy), Gilles et Mario, ses neveux et nièces: François, Gabriel, Daniel, Isabelle, Mélanie, Francis et Dave ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 juin de 13h à 16h au:147, ARTHUR- SAUVÉSAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 16h en la chapelle du complexe.