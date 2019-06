DESJARDINS, Roger (Jeff)



Au CISSS des Laurentides Lachute, le 14 juin, 2019 à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Roger (Jeff) Desjardins, époux de Madame Jacqueline Monette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses six enfants, Alain (Francine Lessard), Roxanne, Anne (Alain Lascelles), Marc, Carl et Luc (Catherine Roberge), ses cinq petits-enfants et ses huit arrière-petits- enfants. Il quitte également ses deux soeurs, Mesdames Rollande et Aline, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis.Une liturgie de la parole sera célébrée en la chapelle du complexe, le Samedi, 29 juin à 17:00 heures. Les membres de la famille seront présents au complexe à compter de 13:00 heures, afin de recevoir vos condoléances.Complexe FunéraireMozart Desforges Inc.331, ave Bethany, LachuteTel: 450-562-3636 Telec: 450-562-6864Courriel: resfunmozart@videotron.cawww.complexemozartdesforges.com