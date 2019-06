À propos des indiscrétions en milieu de travail

Ça m’a fait sourire de lire la lettre de Claude-André qui vous parlait d’une collègue de travail qui fouine dans la vie privée des autres, uniquement pour faire du trouble. Ça m’a rappelé une collègue qui commençait toujours ses phrases par « Qu’est-ce que je voulais dire donc ? »

Tout de suite, on savait tous qu’une question indiscrète allait suivre. On l’appelait d’ailleurs « La fouine ou la Gestapo ». Il faudrait que Claude-André apprenne que ceux ou celles qui sont comme ça sont des gens qui n’ont pas de vie. Ils ne sortent pas, fréquentent très peu de personnes, toujours les mêmes, et ne voyagent pas. On ne sait même pas s’ils ont déjà mis les pieds au centre-ville. Tout ça pour vous dire que lorsqu’on n’a pas de vie personnelle, on choisit souvent de vivre sa vie par procuration.

Diane

C’est un excellent commentaire que le vôtre. Mais ça ne donne pas automatiquement de quoi répondre à quelqu’un de timide qui est interrogé à brûle-pourpoint par ce genre de personnage.