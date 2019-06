OSTIGUY, Denis



À Chambly, le 21 juin 2019, à l'âge de 67 ans est décédé M. Denis Ostiguy, époux de Diane Gladu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mélanie (Julien), Jean-François (Caroline), Marc-André (Catherine), Steven et Jessica (Alex), ses petits-enfants: Charlie, Louis-Félix et Maxendre ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille de M. Ostiguy recevra les condoléances vendredi le 28 juin 2019 de 18h à 21h au Complexe Desnoyers de Chambly et le samedi 29 juin 2019 dès 9h à l'église Notre-Dame-du-Bon-Secours de Richelieu. Les funérailles seront célébrées à 11h au même endroit. Des dons à la société Alzheimer du Haut-Richelieu seraient appréciés.