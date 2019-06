Angel Forrest fera revivre Woodstock

Angel Forrest est une habituée de Woodstock en Beauce. Elle s’y est produite 13 fois depuis 1997. Vendredi, en fin de soirée, elle fera revivre le mythique événement qui a inspiré le festival québécois qui fête, cette année, ses 25 ans.

Phot oAFP Michael Lang

Conférencier

Accompagnée par six musiciens et ses invités, Jonas et Martin Deschamps, la chanteuse québécoise offrira une prestation constituée de pièces de Janis Joplin, Santana, Jefferson Airplane, CCR, Joe Cocker et Jimi Hendrix, qui étaient du Woodstock original.

Elle offrira aussi quelques-unes de ses chansons, dont quelques nouvelles, d’un album qui sera lancé le 1er novembre. Elle montera sur les planches aux alentours de 1 h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, sur la Grande Scène.

« Tout le monde est en feu et le public est dans une belle énergie à ce moment. Ça va être très cool », a lancé, celle qui a été décorée, pour une sixième année consécutive, du titre de Meilleure chanteuse canadienne, lors de la remise des Maple Blues Awards.

Angel Forrest adore l’ambiance entourant cet événement qui se déroule, depuis 1995, sur des terres agricoles de Saint-Éphrem-de-Beauce.

« On a besoin d’événements comme ça. Trois jours où l’on peut manger ensemble, triper ensemble et écouter des styles de musique différents. J’aime ce genre d’ambiance et je réalise que je ne suis pas née dans le bon temps », a lancé celle qui aurait aimé vivre le Woodstock original.

De la grande visite

L’âme de Woodstock flottera sur l’événement, samedi à 13 h, lorsque Michael Lang, le cofondateur du mythique l’événement, présentera une conférence sur la Grande Scène.

« J’aime l’esprit entourant les festivals de musique et je trouvais approprié de participer à cette édition. 25 ans, c’est quelque chose », a lancé le producteur de 74 ans, lors d’un court entretien téléphonique.

Michael Lang indique qu’il existe quelques événements, sur la planète, qui se sont inspirés de Woodstock, dont le Pol’and’Rock en Pologne.

Avec les rumeurs entourant le 50e anniversaire du « vrai » Woodstock, qui doit avoir lieu les 16, 17 et 18 août, Michael Lang n’a rien voulu dévoiler.

L’édition, qui doit mettre en vedette Santana, The Killers, Greta Van Fleet, The Raconteurs, Robert Plant et Imagine Dragons, a tout d’abord été enterrée pour ensuite être ramenée à la vie. La mise en vente des billets n’a toujours pas débuté.

« Je ne peux rien dire de plus, pour le moment, mais nous allons le faire bientôt », a-t-il laissé tomber.

La programmation détaillée de l’événement est en ligne à l’adresse woodstockenbeauce.qc.ca.