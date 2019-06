Bon démarrage en France pour «La femme de mon frère»

Lancé mercredi sur environ 130 écrans en France, le film La femme de mon frère de la Québécoise Monia Chokri a fait une entrée remarquée au box-office français.

La comédie dramatique québécoise qui met en vedette Anne-Élisabeth Bossé, Evelyne Brochu et Patrick Hivon s’est en effet hissée au second rang des nouveautés les plus populaires lors des premières séances du jour, à Paris. Selon les données de CBO Box-Office, La femme de mon frère a enregistré 1177 entrées dans 18 salles à Paris, pour une moyenne de 65 spectateurs par projection. Parmi les autres nouveautés de la semaine, seul le film d’animation hollywoodien Histoire de jouets 4 a fait mieux avec 6363 entrées dans 28 salles parisiennes.

« C’est un très bon démarrage, s’est réjoui mercredi Franck Salaün, le responsable de la programmation et des acquisitions chez Memento Films, la boîte qui distribue La femme de mon frère en France.

« On aime beaucoup le film et on lui a organisé une vraie grosse sortie sur 130 écrans à travers la France. Dans la promotion du film, on a joué la carte de la comédie d’été assez légère et du feel good movie parce qu’on sait qu’il y a un public pour cela à cette période de l’année. »

M. Salaün estime que le premier long métrage de Monia Chokri a le potentiel pour aller chercher entre 200 000 et 300 000 entrées pendant sa carrière en France. À titre de comparaison, le plus récent film de Denys Arcand, La chute de l’empire américain, avait attiré près de 200 000 spectateurs dans les salles françaises l’hiver dernier.

Critiques favorables

Dans la foulée de sa projection au Festival de Cannes le mois dernier, La femme de mon frère a eu droit à un accueil plutôt favorable dans la presse française. Plusieurs publications importantes comme Libération, Paris Match, Le Nouvel Observateur, Les Inrockuptibles et Télérama ont publié des critiques très positives du film. À l’opposé, Le Figaro s’est montré très sévère à l’égard de cette première offrande de Chokri.

Sorti au Québec le 7 juin, La femme de mon frère connaît un beau succès dans les salles de la province, malgré l’abondance de super productions hollywoodiennes. Le film cumule à ce jour des recettes de plus de 375 000 $ au box-office québécois, selon Cinéac.