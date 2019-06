C’est la fin pour Roberto Luongo

Le gardien québécois Roberto Luongo a annoncé sa retraite du hockey professionnel, mercredi, mettant fin à une carrière amorcée en 1999-2000 dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Montréalais de 40 ans a été ennuyé par les blessures pendant la dernière campagne avec les Panthers de la Floride, ce qui l’a visiblement convaincu de ranger ses patins pour de bon. Ainsi, c’est à l’aide d’une photo illustrant ses jambières et ses espadrilles accrochées sur une corde à ligne qu’il a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter.

«C’est l’une des décisions les plus difficiles que j’ai eu à prendre dans ma vie et il m’a fallu beaucoup de temps pour cela, a-t-il admis dans une lettre publiée sur le site NHL.com. Après y avoir pensé durant deux mois et écouté mon corps, c’est devenu clair à mon esprit. Je pense que c’est le bon moment pour me retirer.»

Luongo a totalisé 1044 rencontres du calendrier régulier dans la LNH, savourant 489 victoires. Gagnant du trophée William-Jennings en 2010-2011, il a également porté les couleurs des Canucks de Vancouver et, à sa première saison, des Islanders de New York. Ceux-ci l’avaient sélectionné au quatrième rang du repêchage amateur en 1997.

Par ailleurs, le principal concerné détenait un contrat encore valide pour trois ans, à raison de 5,33 millions $ par année, et sa retraite signifie une pénalité financière pour les Panthers et les Canucks. Ces derniers, qui avaient conclu un pacte de 12 ans et de 64 millions $ en 2009, verront leur masse salariale amputée d'un peu plus de 3 M$ pour chacune des saisons restantes à l’entente. Quant à la Floride, le montant qu’elle devra assumer sera d'environ 1,2 million $.

Enfin, le départ de Luongo pourrait ouvrir la porte à l’arrivée du gardien Sergei Bobrovsky avec la formation floridienne. Auparavant avec les Blue Jackets de Columbus, le Russe deviendra joueur autonome sans compensation lundi et son nom est régulièrement au centre de rumeurs l’envoyant aux Panthers.