Corey Perry considère le CH

Récemment libéré par les Ducks d’Anaheim qui ont racheté son contrat, le vétéran Corey Perry est libre de s’entendre avec l’équipe de son choix et le Canadien de Montréal serait au nombre des équipes suscitant son intérêt.

Selon le réseau Sportsnet, le joueur de 34 ans a le CH et les Penguins de Pittsburgh «sur son radar». Les Stars de Dallas et les Predators de Nashville seraient aussi des possibilités pour le robuste ailier ontarien qui a inscrit 372 buts en 988 matchs dans la Ligue nationale de hockey, tous disputés avec les Ducks.

Toutefois, Perry a été ralenti par les blessures la saison dernière et il a dû se contenter d’une récolte de six buts et quatre aides pour 10 points en 31 matchs.