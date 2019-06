FARLEY CHOUINARD, Éliane



Paisiblement à son domicile, le 19 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Éliane Farley, épouse de feu Monsieur Marcel Chouinard. L'a précédée son fils Normand Chouinard.Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants Stéphane et Véronique Chouinard, sa belle-fille Andrée Danis Chouinard, ses neveux et nièces, particulièrement Carole et Danielle Blouin, ses petits-neveux et petites-nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 7 juillet à partir de 14h et une cérémonie commémorative au lieu à 17h, au salon même.