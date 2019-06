MORIN, Ernest



À Laval, le 23 juin 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M Ernest Morin époux de feu Mme Parise Gosselin.Il laisse dans le deuil sa conjointe Raymonde Cournoyer, ses enfants Hélène et François, sa belle-fille Lucero Salazar, ses frères feu Walter (Denise Nadeau) et Martial (Jeanne-Mance Villard), ses petits-enfants Sandrine, Diego, Enrique, Léo-Mathieu et Gabriel, ses beaux-frères Luc Gosselin (Eileen McFadden) et Bernard Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le lundi 1 juillet 2019 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 17h au salon même. Au lieu de fleurs des dons à la maison des soins palliatifs de Laval.