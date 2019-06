LANDRY née PICOT, Lilianne



À son domicile à Laval, le 6 juin 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Lilianne Landry, épouse de Monsieur Fernand Landry.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Sylvain) et Line (Éric), ses petits-enfants Karine et Maxime, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 juillet 2019 de 13h à 16h et de 18h à 21h ainsi que le samedi 6 juillet de 9h30 à 12h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 13h en l'église Ste-Dorothée (655 rue Principale, Laval, H7X 1E2).