VIAU, Suzanne



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Suzanne Viau survenu à Montréal, le 19 juin 2019, à l'âge de 46 ans. Elle était la fille de Mme Suzanne Soucy et de M. Georges Viau.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil, ses tantes et ses oncles, ses cousines et cousins, ainsi que plusieurs parents et amis(es).La famille recevra les condoléances à la :le lundi 1 juillet 2019 de 13h30 à 16h00. Une cérémonie à sa mémoire suivra à 16h00, en la chapelle de la résidence funéraire.