DUMAIS, Claude



À St-Eustache le 22 juin 2019 à l'âge de 76 ans est décédé M. Claude Dumais époux de feu Jeanne Boisvert.Il laisse dans le deuil sa fille Monique (Denis Arnould) et feu Manon (François Trudelle), ses petits-enfants: Marie-Ève, Arianne, Juliette et Charlotte, sa soeur Yvonne (Rosaire), ses frères : Rodrigue (Huguette), Benoit (Georgette) et Marc-André (Gisèle), neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 juin de 13h à 16h au:FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h dans le salon suivie de la mise en columbarium. Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation du CHUM ou à la fondation canadienne du rein. Un merci tout spécial à tout le personnel du CHUM de l'unité de transplant du 15 Nord tout spécialement aux préposés, infirmières et médecins qui ont pris grand soin de lui et de nous.