Gaston R. Piché



À Ville LaSalle, le 17 juin 2019, à l'âge de 83 ans est décédé Monsieur Gaston R. Piché, époux bien aimé de Marie-Marthe Montpetit.Outre son épouse, il laisse aussi dans le deuil ses enfants, Marianne (Lauré Lussier), Jérôme (Joan Henchey), Louis, Geneviève (Robert Bull) et Évelyne (Martin Dessureault), ses petits-enfants, Olivier, Charlotte, Alexandre, Béatrice, Juliette, Éléonore, Elena et Gabriel, ainsi que nombreux parents et amis.Une cérémonie pour célébrer la vie de Gaston aura lieu ultérieurement au mois d'août. La famille et les amis seront informés de la date et du lieu de la célébration.Papa, Gaston, nous a quittés pour un grand voyage en nous saluant tous et en nous rappelant que LA VIE EST BELLE !