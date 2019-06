LACOURSIÈRE, Réjeanne

née Boucher



De Repentigny, le 22 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Réjeanne Boucher épouse de feu Gilles Lacoursière.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Sylvie), Lucie (Pierre), Alain (Johanne), France (Normand), Michelle (François) Yves (Christian) et Nathalie (Alain); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 29 juin dès 9h à l'église St-Antoine-Marie-Claret sise au 10660 rue Larose coin boul. Henri-Bourassa à Montréal H2B 2Z3 ou seront célébrées les funérailles à 13h.Au lieu d'envoi de fleurs, vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion ou à la Société canadienne du cancer.