Faut-il souscrire à une assurance contre le vol d’identité?

Des millions de consommateurs sont inquiets depuis l’annonce du bris de sécurité chez Desjardins. L’assurance contre le vol d’identité est-elle intéressante ?

En fait, plusieurs banques l’offrent comme programme d’assistance. Desjardins aussi (j’y reviens plus loin).

En assurance habitation, plusieurs assureurs proposent aussi cette couverture, parfois sous forme d’avenant (un ajout au contrat d’assurance), gratuit ou non. D’autres l’incluent dans leur offre globale d’assistance.

De l’accompagnement

Vous signalez le vol, et des spécialistes, habituellement des avocats ou des experts juridiques, vous aident à restaurer votre identité, à remplacer vos cartes de débit ou de crédit et, dans certains cas, même vos appareils électroniques volés (ordinateur, téléphone, tablette...).

On vous accompagne également dans la révision et la correction du dossier de crédit et on vous indique la marche à suivre auprès de divers interlocuteurs gouvernementaux ou privés. On vous assistera aussi en cas de perte ou de vol de votre portefeuille et, surtout, de votre numéro d’assurance sociale ou de votre passeport.

La plupart de ces services sont offerts jour et nuit ; plusieurs sont gratuits ou coûtent environ 50 $ par année (les conditions et exclusions varient selon l’institution financière ou l’assureur).

L’assurance couvre les frais encourus pour restaurer son identité (absence au travail, déplacements, etc.), mais pas les pertes liées aux transactions frauduleuses, qui font l’objet de démarches séparées. Les plafonds varient, mais n’excèdent pas 50 000 $.

Chez Desjardins

Dans le contexte du bris de sécurité, Desjardins incite ses membres à accepter l’offre d’abonnement gratuit pendant 5 ans au service de surveillance du dossier de crédit d’Equifax, qui surveille quotidiennement votre dossier et génère une alerte en cas de modifications importantes. Ce service offre l’assistance à la restauration d’identité, les conseils juridiques, et comprend une assurance de 50 000 $.

Conseils