Qu’est-ce qu’on se la coule douce dans nos cuisines d’été !

Je pense à mes amis Ange et Denis qui ont une cuisine d’été magique, posée sur la petite terrasse juchée à l’ombre du gros prunier qui surmonte le ­potager. Chaque coup de fourchette est pour remercier chaque coup de pelle et le long ­labeur des jardiniers. Car un potager est un travail qui ne finit ­jamais. Les haricots verts à ramasser tous les matins, le sarclage autour des petites ­laitues, ­l’arrosage discret et au bon ­moment, l’enrayage des mauvaises herbes, et tout le reste. Tout cela pour avoir des tomates qui (mille mercis !) ne ressemblent pas à leurs cousines des supermarchés, des courgettes un peu trop grosses (­parfois géantes), et des haricots verts et des poireaux qui goûtent le bonheur.

Êtes-vous prêts pour un peu de cuisine de jardin ? Voici des plats de légumes faciles à préparer durant la belle saison. Pour les jeunes laitues toutes fraîches, je vous propose deux sauces : une aux airs asiatiques un peu épicée et l’autre au vin et au jus de viande. Et pour un repas campagnard, une recette de tartine de pain grillé au feu de bois couverte de poireaux cuits dans une petite sauce.

Bon été !

Laitues nouvelles aux deux sauces

Manger vert n’a jamais été aussi ­délicieux qu’avec cette belle entrée estivale. Achetez des petites laitues très jeunes si vous n’avez pas le plaisir d’en avoir au jardin. N’hésitez pas à ajouter les herbes de votre choix pour faire de ces sauces les vôtres.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Repos : 30 min

Ingrédients

4 laitues

12 tomates naines en moitiés

4 oignons verts hachés

♦ Sauce à la ciboulette

2 c. à s. de vinaigre de vin rouge

60 ml (¼ tasse) de fond de veau tiède (ou bouillon de bœuf)

1 échalote pelée et finement hachée

1 bonne pincée de sel

1 pincée de poivre blanc moulu

1 gousse d’ail écrasée

1 c. à s. de moutarde de Dijon

250 ml (1 tasse) d’huile d’olive extra-vierge

1 botte de ciboulette hachée

60 ml (¼ tasse) de vin rouge fruité

♦ Sauce épicée

2 oignons verts finement hachés

1 gousse d’ail écrasée

1 c. à s. de gingembre frais haché

1 piment fort haché

1 c. à s. de sauce soja légère

1 c. à s. de miel

1 c. à s. de vinaigre de riz

125 ml (½ tasse) d’huile végétale

60 ml (¼ tasse) d’huile de sésame grillé

60 ml (¼ tasse) de jus d’orange

2 c. à s. de basilic thaï haché

Mode de préparation

1. Pour la vinaigrette à la ciboulette. Dans un bol, au fouet, mélanger le vinaigre, le fond de veau, l’échalote, le sel, le poivre et l’ail. Incorporer la ­moutarde, puis l’huile d’olive et la ciboulette. Couvrir et laisser reposer 30 minutes. Incorporer le vin rouge. Mélanger au fouet avant de servir en accompagnement de salades.

2. Pour la vinaigrette épicée. Dans le bol d’un mélangeur, mixer les oignons verts, l’ail, le gingembre et le piment fort. Incorporer la sauce soja, le miel, le vinaigre de riz, l’huile ­végétale, l’huile de sésame, le jus d’orange et le basilic thaï. Mélanger 1 minute. Verser dans un bol et laisser reposer 30 minutes avant de servir avec des laitues ou des légumes grillés.

Tartine de poireaux

Parmi mes légumes préférés, vous retrouvez les polyvalents et délicieux poireaux. Choisissez un bon pain de campagne que vous grillerez sur le BBQ ou dans un poêlon pour en tirer toute la saveur.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

Ingrédients

2 c. à s. de beurre non salé

4 poireaux en tronçons

1 feuille de laurier

500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes

2 c. à s. de grains de poivre vert frais (ou en conserve)

125 ml (½ tasse) de crème fraîche

8 tranches de pain de campagne

4 c. à s. de beurre salé

Sel et poivre

Mode de préparation

1. Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre non salé. Ajouter les tronçons de poireaux et faire revenir à feu moyen 7 minutes. Saler et poivrer. Ajouter la feuille de laurier. Verser le bouillon et cuire à feu moyen 8 minutes. Ajouter les grains de poivre vert et poursuivre la cuisson à feu moyen-doux 10 minutes. Ajouter la crème fraîche et mélanger. Cuire 2 minutes, en remuant. Couvrir le poêlon.

2. Retirer le poêlon du feu et laisser reposer.

3. Faire griller les tranches de pain. Tartiner de beurre salé. Couvrir de fondue de poireaux et servir immédiatement.