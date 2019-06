Le cabanon de Samuel

Déception totale. D’abord, le pont n’est pas ouvert. Il est à demi ouvert (en une seule direction) et encore trop habité par des grues, bécosses Johnny-on-the-spot et roulottes Dickie Moore. On est loin des cérémonies, civilités ou inauguration pompeuses que devrait coiffer un investissement de 4 milliards et demi. Pic-pic et pee-wee et pas à peu près.

Mon ami et moi avons traversé hier à 14 h 30. Trop embruiné, on ne pouvait voir le centre-ville et, quel désolant rappel, le Samuel est devenu tristement congestionné dans sa dernière portion près de l’opulente Île-des-Sœurs. Le pont n’est visiblement et absolument pas prêt ni ses accès et sorties. C’est de la poudre aux yeux. On est encore très loin des travées nord-sud et sud-nord, des voies de transport en commun et du couloir REM.