Le chapitre manquant est enfin là

Mais dans un monde où les statistiques offensives éclatantes font souvent foi de tout, il était peut-être désavantagé face aux grandes vedettes et à certains membres du panthéon qui ont remporté le titre d’attaquant défensif par excellence après lui.

Bobby Clarke, des Flyers de Philadelphie, l’a emporté à sa dernière saison dans la Ligue nationale, en 1983-1984. Mais l’ancien capitaine des Flyers possédait de plus grandes habiletés offensives. Puis, ce fut Doug Jarvis, alors avec les Capitals de Washington, et Craig Ramsay, des Sabres de Buffalo, deux joueurs comparables à Gainey et Kasper.