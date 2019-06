Le rock revivra à l’Agora cet été

L’ex-chanteur de Styx et le groupe nu métal américain seront en action les 30 et 31 août. Deux autres têtes d’affiche, qui seront dévoilées après le Festival d’été, compléteront la grille de la première édition de l’Agora Fest, a appris Le Journal.

À la fin des années 1990 et 2000, le site avait accueilli plusieurs grands noms du rock, dont Roger Waters, Iron Maiden, Bob Dylan et Green Day. Les spectacles musicaux avaient pris fin après les passages de Slash et d’Avenged Sevenfold, en 2012.

Même si son dernier album remonte à 2011 – la sortie de Stampede of the Disco Elephants ne cesse d’être remise d’une année à l’autre –, le groupe mené par Fred Durst, Wes Borland et DJ Lethal continue de donner des concerts ici et là.