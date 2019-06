Les bienfaits de la lumière au travail

Louise Bouchard — 37e AVENUE

Au bureau, baigner dans la lumière naturelle comporte plusieurs bienfaits. Des études et sondages révèlent que ces effets touchent non seulement la productivité au travail, mais aussi la bonne humeur et la santé en général.

Pas étonnant que la lumière soit si importante pour les employés. Quelque 1 600 d’entre eux, sondés par la firme-conseil en ressources humaines Future Workplace, affirment qu’ils préféraient un environnement avec de la lumière naturelle et un accès à une vue à l’extérieur à tout autre bénéfice comme la cafétéria, un centre d’entraînement ou même une garderie sur place.

Bien-être = performance

L’équation est connue : plus un employé est heureux et en santé, plus grande est sa productivité au travail. Les liens entre la lumière et la production de vitamine D, qui est produite par l’interaction du soleil et de la peau, sont bien connus et documentés. Or, comme cette vitamine combat la déprime, la fatigue, les douleurs chroniques et contribue à la vitalité, elle favorise le mieux-être et, par ricochet, la productivité des employés.

Plus encore, des entreprises ont découvert que la lumière en milieu de travail stimulait l’engagement des employés et encourageait la collaboration entre collègues. Le fait de donner accès à une vue à tous plutôt que seulement aux occupants de bureaux fermés (lire : les patrons) contribue aussi à un milieu de travail plus harmonieux.

Revoir l’aménagement des bureaux

Le géant Amazon a compris l’importance de la lumière naturelle et a aménagé une véritable « jungle » de 40 000 plantes baignées par le soleil dans son bureau de Seattle. L’entreprise a innové en investissant dans cet aménagement plutôt que d’offrir des lunchs gratuits comme le font ses concurrents.

D’autres grandes entreprises ont aussi opté pour la lumière naturelle comme le centre d’appel Airbnb à Portland, en Oregon, ou les organisations de certains pays européens où figure l’obligation d’aménager les espaces de travail près de fenêtres dans les codes du bâtiment.

De plus, les espaces à bureaux bien illuminés et garnis de fenêtres se louent généralement plus cher et beaucoup plus rapidement que ceux qui sont sombres et fermés.

Quelques statistiques sous les projecteurs