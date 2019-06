Nadia Comaneci poursuit son histoire d’amour avec Montréal

La célèbre Nadia Comaneci fait partie des invités de marque qui seront présents au Grand Prix de judo de Montréal qui s’amorcera le 5 juillet à l’aréna Maurice-Richard.

À cette occasion, celle qui agit comme ambassadrice de la Fédération internationale de judo (IJF) sera accompagnée du président, Marius Vizer.

«J’ai découvert le judo assez tard, a mentionné l’ancienne gymnaste avant d’ajouter que, «chaque fois que je vais à une compétition de judo, je me sens tout simplement heureuse et je les considère comme ma famille. C’est toujours un grand plaisir de revenir à Montréal.»

Pour Nicolas Gill, directeur général et directeur haute performance de Judo Canada, le choix était évident quand il a consulté la liste des ambassadeurs de l’IJF.

«Son nom est ressorti en haut de la liste. Le fait qu’elle confirme sa présence, je pense que ça va rehausser notre événement. Toutes les activités liées au Grand Prix sont aux alentours du Stade olympique, donc elle est la porte-parole idéale pour notre compétition.»

Née en Roumanie, Comaneci a marqué l’imaginaire et capté l’attention planétaire en remportant cinq médailles d’or olympiques aux épreuves individuelles de gymnastique artistique. Elle a été la première à obtenir une note parfaite de 10,0 aux barres asymétriques lors des Jeux de Montréal, en 1976. En plus d’avoir atteint cette mythique note à six autres reprises, elle compte neuf médailles olympiques et quatre des Championnats du monde en carrière.

Aujourd’hui, Comaneci continue de promouvoir les valeurs du sport et d’inspirer la nouvelle génération. Elle assiste d’ailleurs à plusieurs événements de l’IJF et est tombée en amour avec ce sport. À l’occasion du Grand Prix de Montréal, qui aura lieu du 5 au 7 juillet, elle participera au tirage au sort et à la remise des médailles de la première journée de compétition.