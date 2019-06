Offres hostiles dans la LNH: un effet domino à prévoir

Plusieurs s’attendent à ce que des directeurs généraux de la Ligue nationale (LNH) utilisent l’offre hostile pour greffer des joueurs d’impact à leur formation. Est-ce l’été où l’on verra enfin cette stratégie radicale employée?

Si cette mesure controversée soulevait l’ire des DG il n’y a pas si longtemps, une telle tactique représente un moyen de recrutement efficace dans l’ère du plafond salarial.

«Ça fait longtemps qu’il y en a eu, a reconnu l’influent agent Pat Brisson, lors d’un entretien avec la chaîne TVA Sports. D’après moi, une formation en déposera une si elle a la certitude que l’équipe visée n’est pas capable de compenser.»

Selon un autre représentant de joueurs, Rick Curran, on peut s’attendre à un effet domino. Le problème, c’est qu’aucun DG ne souhaite être étiqueté comme le malfaiteur qui déclenche une tendance.

«Si une équipe en dépose une, je pense que nous allons en voir trois ou quatre de plus», a prévenu le gourou du groupe Orr Hockey.

«Si cela se produit une fois, je pense que nous allons en voir trois ou quatre autres. Tout le monde attend d’en voir une déposée avant de bouger.»

Mal vu

Il faut remonter en 2013 pour identifier la dernière offre hostile soumise à un joueur dans la mire d’une équipe rivale. Les Flames de Calgary avaient tenté d’arracher Ryan O’Reilly à l’Avalanche du Colorado.

L’année précédente, les Flyers de Philadelphie ont voulu mettre le grappin sur le défenseur Shea Weber, des Predators de Nashville, six ans après avoir tenté de s’approprier Ryan Kesler, des Canucks de Vancouver.

À l’époque, une telle initiative était l’équivalent d’une déclaration de guerre bien avant l’instauration d’un plafond salarial. Or dans l’époque moderne, c’est un contexte différent.

«Auparavant, les DG préféraient ne pas l’utiliser, car ils avaient peur que ça revienne les hanter, a raconté l'agent Kent Hughes, de Quartexx Management. Il faut que les dirigeants abandonnent la vieille mentalité et se rendent à l’évidence. C’est un outil qui s’offre à toutes les équipes.»

La période d’entrevue: un atout

Depuis les jours qui ont précédé le repêchage de la LNH, des murmures persistants laissent entendre que des équipes prises à la gorge en raison d’un plafond salarial moins élevé que prévu feraient l’objet d’une offre hostile.

La période d’entrevues se met en branle mercredi midi entre les joueurs autonomes avec compensation potentiels et les organisations qui souhaitent exprimer leur intérêt de les embaucher. La semaine prochaine, à la tombée du 1er juillet, celles-ci pourront alors passer à l’attaque.

«On en entend beaucoup parler, c’est sûr», a admis Hughes.

De tous les cas cités, aucun ne retient autant l’attention que celui de Mitch Marner, des Maple Leafs de Toronto. Mais ceux-ci ne sont pas les seuls exposés à ce risque.

Les Jets de Winnipeg, par exemple, n’ont que 14 membres de l’effectif ayant un contrat en vue de la prochaine saison. L’ailier au talent phénoménal Patrik Laine et l’ailier Kyle Connor n’en font pas partie.

«Si je suis une équipe comme Nashville, par exemple, c’est un avantage», a expliqué Hughes. On peut faire peur à nos compétiteurs. Et si je suis dans la même section que Winnipeg, ça me permet d’avoir plus de latitude. Même si je n’obtiens pas le joueur, c’est un avantage compétitif.»

Mettre fin à une impasse

Un mois après avoir déclaré à TVA Sports que «les probabilités sont plus élevées cette année que lors des dernières», Don Meehan, un autre agent de joueurs dont la réputation le précède, n’a pas osé se mouiller de nouveau, mardi.

Si la vedette de la firme Newport Sports a préféré ne pas réitérer ses propos tout juste avant une rencontre, il a reconnu que «ça fait partie des négociations en raison du plafond salarial» en mai dernier.

Curran abonde dans le même sens.

«J'ai eu une conversation avec un DG l’autre jour, a-t-il raconté. Il m’a dit "tel jeune joueur veut jouer ici et il acceptera un contrat d’une courte durée". J’ai répondu qu’il n’allait pas accepter un contrat de moins de trois ans.»

«J'ai toujours dit que pour conclure un marché, il faut faire le nécessaire des deux côtés. [...] Quand tu exiges trop de concessions, peu importe à quel point le joueur veut rester. Peu importe à quel point tu le fais sentir coupable. Il n’acceptera pas.»

Quelques joueurs qui pourraient être exposés à des offres hostiles: Brayden Point (Tampa Bay), Mikko Rantanen (Colorado), Matthew Tkachuk (Calgary), Timo Meier (San Jose) et Sebastian Aho (Caroline).