Plus de 200 ménages toujours sans logement au Québec

Au moins 220 ménages locataires n’ont toujours pas de logement en vue du 1er juillet, a indiqué le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), mercredi.

La Ville de Montréal, où la moitié de ces ménages se trouvent, affirme néanmoins qu’il n’y a pas de «crise du logement».

À Montréal, 106 ménages sont toujours en recherche d’un logement. À Gatineau, au moins 46 sont dans la même situation, 18 à Québec, 16 à Sherbrooke, une vingtaine en Montérégie et une dizaine dans le Centre-du-Québec.

Le taux d’inoccupation des logements locatifs se situe à 1,9 % dans la RMR de Montréal, d’après les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Pour les logements de trois chambres et plus, c’est plutôt 0,8 %.

Ces logements disponibles sont souvent hors de prix et le FRAPRU demande au gouvernement du Québec de financer des mesures d’aide d’urgence pour aider les ménages à payer les logements disponibles. Il réclame également un investissement dans le logement social, coopératif et sans but lucratif.

Selon Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, des familles ont trouvé une solution avant le 1er juillet, mais devront vivre dans un logement trop petit.