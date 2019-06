Près de 63 000 Montréalais privés de courant en raison de travaux d’urgence

MONTRÉAL – Quelque 63 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés de courant sur l'île de Montréal, mercredi après-midi, en raison de travaux d’urgence à réaliser au poste électrique de Hampstead.

La plupart des interruptions se situaient dans les secteurs de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest et Hampstead.

«Les travaux de rétablissement prendront malheureusement plus de temps que prévu, a indiqué la société d'État sur Twitter. Nos équipes travaillent afin de rétablir le service le plus rapidement possible. Celui-ci devrait être de retour d'ici 18 h»

Cette opération imprévue vise à remplacer des «batteries de condensateurs», selon Cendrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec.