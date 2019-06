Recherche d’emploi: lâchez les médias sociaux!

Louise Bouchard - 37e AVENUE

C’est le vrai réseautage qui donne de vrais résultats! Une étude de Randstad et Future Workplace recommande de s’en tenir aux bonnes vieilles méthodes de réseautage en contexte de recherche d’emploi.

L’enquête, réalisée auprès de 1 200 employés et gestionnaires, montre que près des trois quarts des employés estiment que ce sont les sites internet des employeurs qui sont les meilleurs endroits pour dénicher un emploi. Le hic, c’est qu’une majorité d’employeurs (58%) pensent que cet outil ne leur fournit pas les meilleurs candidats. Les gestionnaires sont donc peu optimistes sur le potentiel du site internet de leur propre entreprise.

Vous trouvez peut-être qu’il est plus facile de chercher sur ces sites, mais les résultats des démarches entreprises de vive voix et de visu seront plus bénéfiques, selon les gestionnaires. Une conversation téléphonique ou une rencontre permet d’impressionner son interlocuteur d’une tout autre façon. Cette démarche permet aussi au chercheur d’emploi de saisir la réaction du gestionnaire et d’adapter ultérieurement sa stratégie.

Les références

Selon les gestionnaires sondés dans l’étude, les chercheurs d’emploi devraient consacrer du temps à développer et entretenir des références plutôt que de surfer sur les sites d’emploi. Ils ne sont que 48% à le faire, selon l’enquête.

Donc, oubliez les processus de candidature en ligne et offrez un café à un gestionnaire de la boîte où vous désirez travailler. L’interaction ne garantit pas instantanément le succès, mais vous aurez une référence de plus dans votre quête de l’emploi idéal. Vous pourrez aussi ajuster vos réponses et vos réactions «en direct» plutôt que d’attendre une réponse par courriel ou sur un réseau social.

Bien sûr, les réseaux sociaux vous permettent d’adhérer à de vastes groupes d’intérêts professionnels qui lisent vos commentaires et vos demandes. La vérification des réponses sur les réseaux et par courriel permet d’être à la fine pointe des développements. Et il est plus facile, voire moins intimidant, d’écrire à une personne que l’on ne connaît pas plutôt que de lui téléphoner ou de la rencontrer en personne.

Mais gardez en tête que c’est encore la communication directe et le véritable réseautage qui sont les plus prisés par les employeurs. À chaque réseau, sa force!