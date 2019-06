Sanair: le propriétaire et ses clients ont gain de cause

Dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer se sont entretenus avec Jacques Guertin, propriétaire de la piste Sanair.

À LIRE AUSSI: Sanair, la belle époque de la course automobile au Québec

À LIRE AUSSI: Non, je ne changerai pas de passion!

Dans les jours précédant l’entrevue, l’homme derrière cette célèbre piste située à Saint-Pie, en Montérégie, a remporté sa cause devant la cour municipale. Rappelons qu’il contestait des contraventions qui lui avaient été remises en raison du bruit émis par ses installations. Deux clients de la piste, qui s’étaient eux aussi vus remettre le même type de contravention, ont également obtenu gain de cause.

Les billets avaient été remis en vertu du règlement municipal 235. En entrevue, M. Guertin souligne l’incohérence en lien avec cette réglementation. « Quand un irresponsable va faire le fou, du bruit et des burnouts dans la route [...], lui il va avoir cent piastres d’amende. Si un groupe est responsable et n’utilise pas la route comme une piste de course et s’en va sur la piste de Sanair [...], c’est 2500$ d’amende pour le groupe qui est sur la piste et 2500$ d’amande pour Sanair [...]. »

Magalie Lapointe

En plus de revenir sur le riche passé de la piste et de la perte de la prestigieuse course Grand National de la NHRA avec les deux animateurs, l’homme d’affaires, aujourd’hui âgé de 84 ans, a aussi glissé quelques mots sur son domicile à la conception particulière. Il a expliqué que sa maison de huit étages et dont la forme rappelle celle d’un silo à grain est l’un des secrets de sa bonne forme physique.

Ne ratez pas l’émission Le Guide de l’auto tous les samedis matins sur QUB Radio de 10h à 11h ou attrapez-la en balado quand vous le voulez.