Steve Ahern rejoint les Voltigeurs de Drummondville

BAIE-COMEAU - L’ex-directeur général du Drakkar de Baie-Comeau Steve Ahern n’est pas resté au chômage longtemps et fait aujourd’hui partie de l’organisation des Voltigeurs de Drummondville.

Congédié par le Drakkar la semaine dernière, l’homme de 47 ans a accepté un poste comme assistant au directeur général Philippe Boucher, qui a récemment pris les commandes de la formation du Centre-du-Québec.

La direction des Voltigeurs a fait connaître les récents développements par l’envoi d’un communiqué de presse mercredi. L’accord entre les deux parties est d’une durée de deux ans.

Impliqué avec la formation nord-côtière depuis 1998, Ahern a agi comme directeur général du navire pendant près de 11 saisons avant d’être remercié par la direction du club, qui a finalement choisi de mettre un terme à cette association.

Ami d’enfance

« À la suite de mon congédiement, j’ai reçu l’appel de quelques équipes dans la ligue. Philippe (Boucher) est un ami d’enfance et je suis très heureux de le rejoindre et de le seconder dans ses fonctions », a commenté le nouvel assistant, qui n’a pas voulu revenir davantage sur les événements de la dernière semaine.

Toujours passionné par le sport, le personnage est heureux de poursuivre son aventure au sein de la LHJMQ. « J’adore le hockey et je suis très content de pouvoir continuer à m’impliquer. Mes fonctions seront moins grandes et je vais pouvoir me concentrer à aider les Voltigeurs à connaître du succès. »

Car même s’il se retrouve au sein de sa nouvelle famille drummondvilloise, l’ex-patron de l’équipage n’a pas l’intention de changer de décor. « Je suis un citoyen de Baie-Comeau et je reste en ville tout en poursuivant mon engagement professionnel comme directeur-adjoint à la polyvalente des Baies », a assuré le récipiendaire au titre de DG par excellence du circuit Courteau en 2013-2014.

Avec les Voltigeurs, Steve Ahern sera impliqué dans les différentes tâches administratives au niveau hockey et travaillera en étroite collaboration avec le dépisteur-chef Jean-Sébastien Perron et son équipe de recruteurs.