Ils sont minuscules, mais peuvent facilement gâcher vos soirées à l'extérieur. Et cet été, les moustiques risquent d'être encore plus nombreux en raison de l'abondance de neige et de pluie au cours des derniers mois qui a favorisé leur prolifération.

Heureusement, il y a des moyens de se faire «moins» piquer. Le microbiologiste Jacques Boisvert nous donne quelques trucs pour nous prémunir contre les insectes piqueurs.