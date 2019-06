Un festival de cirque pour toute la famille fait vibrer Montréal

En collaboration avec

Alerte météo : un vent de folie s’abat sur la ville! Acrobates, jongleurs et autres voltigeurs se réuniront dans la métropole pour célébrer les dix ans de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE.

Du 4 au 14 juillet prochains, on pourra donc profiter d’une tonne d’activités, de prestations et de spectacles survoltés dans le grand Montréal.

Ouvrez grand les yeux – vous aurez tout vu durant cette dixième édition du festival!

Tous à la billetterie!

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, c’est bien sûr des spectacles en salle. Parmi les productions scéniques attendues, on compte notamment Bosch Dreams, qui donnera vie à l’univers enchanteur et enchanté du défunt peintre néerlandais Jérôme Bosch.

On ne manquera pas FINALE, qui entremêle les joies du cabaret à l’énergie électrique d’un spectacle rock. On y retrouvera des numéros casse-cous plongés dans une ambiance où règne l'humour et la musique live.

On poursuit : Spring célèbrera la danse contemporaine et la jonglerie à l’anglaise. La Galerie, nouvelle création de Machine de Cirque, une troupe québécoise de renommée internationale, donnera à voir sept acrobates et une musicienne dans un spectacle fougueux et plein d'humanité.

SOMOS, une production portée par six amis de Bogotá, raconte sans artifices l'histoire des artistes colombiens. Enfin, on note l’intriguant Se prendre, un main-à-main déambulatoire et intime présenté dans un appartement caché.

Une promenade inoubliable

Comme d’habitude, une bonne partie de la programmation de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE sera offerte gratuitement aux passants. Tous les soirs dès 17h30, la rue comme le ciel seront envahis par des artistes locaux et internationaux bourrés de talent.

La rue Saint-Denis accueillera ainsi une panoplie de numéros, de prestations et de spectacles pensés tout spécialement pour le festival.

Les MINUTES COMPLÈTEMENT CiRQUE, quant à elles, seront de retour pour une dixième année consécutive. Pendant trente minutes, des acrobates mobiliseront le Quartier Latin dans un parcours déambulatoire qui se terminera aux festifs Jardins Gamelin.

La troupe nous invitera ensuite à savourer Candide, un assemblage kaléidoscopique de mouvements, de sauts et de prouesses en plein air au plus grand bonheur de nos yeux ébahis.

Chez nous, chez vous

Les arts du cirque ne connaissent pas de frontières, et c’est pourquoi les quartiers de Montréal et des environs pourront eux aussi profiter du festival. De Verdun à Pointe-aux-Trembles en passant par Longueuil et Saint-Léonard, les citoyens amateurs de rigolades, de hula hoop et de funambulisme jubileront devant des numéros colorés présentés dans les parcs de leur arrondissement.

Les plus courageux pourront même mettre leur équilibre et leur créativité à l’épreuve dans l’une des structures participatives mises en place par les artistes de la compagnie du Moulin à vent!

Pas d’excuses – c’est gratuit!

La famille n’est pas en reste

Même si la plupart des spectacles extérieurs de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE sont conçus pour toute la famille, le festival a pensé aux apprentis acrobates en aménageant la zone Jeunesse Radio-Canada. Là-bas, les 3 à 12 ans seront invités à essayer trapèze, trampoline et jonglerie sous les bons conseils des animateurs de l’École de cirque de Verdun. Des stations de maquillage seront également au programme.

Envie de vivre une expérience hors du commun? Ne ratez pas la dixième édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE – vous aurez assurément tout vu cet été!