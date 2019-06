Un joli condo avec cour arrière privée et stationnement est à vendre pour seulement 222 000$

Si vous êtes tanné d’habiter en appartement et cherchez un petit condo à acheter pour vous et votre chien, Silo 57 a peut-être déniché ce qu’il vous faut.

Ce joli condo situé dans Hochelaga sur la rue Letourneux est à vendre pour 222 000$. À ce prix, vous avez l’équivalent d’un 3 ½ qui a été rénové en 2017. Le plus intéressant est que vous héritez aussi d’une belle petite cour arrière privée ET d’un espace de stationnement derrière. Ces deux derniers aspects du condo ajoutent beaucoup de valeur à l’unité.

Stéphane Dubé - Courtier immobilier

Le condo est également très bien situé dans l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve. Il se trouve à quelques minutes à pieds seulement du Marché Maisonneuve et des différents restaurants et bars de la rue Ontario. Le parc de Rouen-Bennet est pratiquement au coin de la rue. Le métro Pie-IX est aussi à proximité, plus précisément à 9 minutes de marche.

Votre chien vous sera éternellement reconnaissant pour la belle petite cour clôturée dans laquelle il pourra jouer été comme hiver. Vous ne serez également pas déçu de pouvoir avoir un peu de verdure en pleine ville de Montréal!

Pour plus de photos et de détails sur ce petit condo, c’est ici.

