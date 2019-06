Pendant cette longue fin de semaine, certains déménageront, d’autres fêteront le Canada, d’autres encore feront le plein de musique, d’art et de nature...

La fête du Canada

Lundi, on pourra célébrer au Vieux-Port, de 11 h 30 à 22 h 15 : la cérémonie protocolaire, les 21 coups de canon, du gâteau (jusqu’à épuisement), des jeux variés et un feu d’artifice. Pour connaître les différents lieux festifs, consultez le site. Gratuit.

De la musique

À l’Espace OSM

Samedi, à 17 h 30 et 19 h, à l’Espace OSM, situé tout à côté de la Maison symphonique (1600, rue Saint-Urbain), les artistes Ariane Lajoie & Marie Lacasse, violon, Sofia Gentile, alto, Sylvain Murray, violoncelle, joueront des œuvres de Gershwin, Copland et Barber.

Gratuit.

Les arts s’invitent au Jardin

Photo courtoisie, Mathieu Rivard

Jusqu’au 1er septembre, chaque dimanche, de 14 h à 15 h, le Jardin botanique présente des spectacles de musiciens et chanteurs. Ce dimanche, la chanteuse Pomme ; le 7 juillet, Albin de la Simone ; le 14 juillet, Émile Proulx-Cloutier et ainsi de suite. Apportez une couverture ou une chaise, de l’eau et votre carte d’accès culture Montréal, si vous l’avez.

Des événements

International des Feux Loto-Québec

Samedi, l’ouverture des Feux sera sous le thème Nostalgie 1985. À La Ronde, vous pourrez voir les feux de Hands Fireworks tout en écoutant les grands succès de David Bowie, Bryan Adams, Genesis, etc. Autres dates ? Corée du Sud (3 juillet), Italie (6 juillet), Portugal (10 juillet), États-Unis (17 juillet), Canada (20 juillet), Australie (24 juillet), Finale des étoiles (27 juillet).

Grand Montréal Comique

À la « Playa St-Hubert » (au Ausgang plaza), beau temps, mauvais temps, c’est en gougounes et les pieds dans le sable qu’on assistera aux différents spectacles qui auront lieu vendredi soir, samedi, ainsi que les 4 et 5 juillet à 20 h. Billets et autres spectacles sur le site.

Festival Montréal en arts

Photo courtoisie, Toma Zen

Jusqu’au 1er juillet, on pourra voir les œuvres de 160 artistes émergents et professionnels, rue Sainte-Catherine entre Papineau et Saint-Hubert. Plusieurs activités : création de murales, soirées festives, expo-vente, zone enfants, etc.

Dans la nature

Au Jardin botanique

On peut vivre L’Odyssée des plantes au Jardin botanique. Au fil d’un amusant parcours, enfants et adultes découvrent l’émergence du monde végétal. Animation chaque jour, de 11 h à 18 h. À noter que des moutons broutent sur le site du Jardin. Plusieurs tarifs.

Ouvert le 1er juillet.

Sur le mont Royal

On peut louer une chaloupe au lac aux Castors ; du lundi au vendredi, de midi à 20 h, et le samedi et dimanche, de 11 h à 20 h. Dernières locations à 19 h.

Entre 15 et 25 $, pour 30 minutes, selon le nombre de personnes.

Du quadricycle dans le Vieux-Port

Tous les jours, de 10 h à minuit, on peut visiter le Vieux-Port en quadricycle ou faire une balade sur l’eau en pédalo.

Tarifs divers.

À la ferme du Cap-Saint-Jacques

Agréable avec les enfants, tous les jours, de 9 h à 17 h, on peut visiter les animaux de l’étable et des champs : moutons, vaches, chèvres, chevaux, ânes, lapins, poney, cochons, poules, oies, etc. C’est un bon lieu pour pique-niquer et faire de la randonnée.

On paie le stationnement.

Des plages !

Photo courtoisie, Stephane Audet

S’il fait chaud, plusieurs plages peuvent nous combler de bonheur autour de Montréal, dont celles du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, de la plage Doré au parc Jean-Drapeau, du parc national d’Oka, de la plage de Saint-Zotique, du Récré-O-Parc de Sainte-Catherine, sans oublier la nouvelle plage urbaine de Verdun.

Tarifs divers.

De la science

Les araignées : De la peur à la fascination

Photo courtoisie, Référence Design

Jusqu’au 2 septembre, le Centre des sciences de Montréal nous invite à découvrir les araignées, « ces créatures sympathiques qui gagnent à être connues » : jeux interactifs, réalité augmentée, présence d’une quinzaine d’espèces vivantes, etc. On peut aussi voir le film Super Chiens 3D, ces sauveteurs d’élite, au cinéma IMAX Telus. Tarifs divers.

Ouvert le 1er juillet.

À la recherche des insectes bénéfiques

Samedi, 15 h, à la bibliothèque Marie-Uguay, les enfants de 6 ans et plus pourront observer les insectes d’un jardin potager et comprendre l’importance de chacun.

Entrée libre.

Du cinéma Le Cin’Hoche d’Hochelaga

Jusqu’au 16 août, les vendredis, au Dairy Queen d’Hochelaga (4545, rue Sainte-Catherine Est), on peut regarder un film en plein air. « La seule chose que tu dois fournir est la chaise pliante et une petite doudou, si le cœur t’en dit. » On peut aussi acheter de la crème glacée. Ce vendredi, on présente 1991, la semaine prochaine, Astérix le secret de la potion magique.

Ciné-été au cinéma Beaubien

Jusqu’au 1er septembre, le cinéma Beaubien propose des films aux enfants les samedis et les dimanches matin à 9 h 30. Les billets sont disponibles au cinéma à 9 h. Cette fin de semaine : Les as de la jungle.

Gratuit.

Du cinéma à Anjou

Dimanche, 20 h 30, au parc de Talcy, et lundi, 20 h 30, au parc du Bocage, on présente Bumblebee, un film de science-fiction. Consultez accèsculture.com pour connaître les films présentés dans les parcs d’Anjou cet été.

Gratuit.

En famille

Du théâtre au parc

Photo courtoisie, Julie Beauchemin

Jusqu’au 16 août, le Théâtre de la Roulotte présente Cache-Cache aux enfants de 6 à 12 ans dans différents lieux et parcs de la ville. Vendredi, à 19 h, c’est au Centre d’histoire de Montréal (335, place d’Youville) ; lundi, à 19 h, au parc Ouellette (1407, rue Serre) à LaSalle. Consultez LaVitrine.com pour connaître la date de leur venue dans votre quartier.

À noter que s’il pleut, le spectacle peut être annulé.

BFLY

Au Quartier Dix30, la volière à papillons BFLY offre maintenant : un parcours en arbres, une escalade des îles, un parc fantastique, un labyrinthe de cristal ! Les circuits sont construits sur une approche qui développe la confiance en soi, l’action, la persévérance.

Ouvert tous les jours. Tarifs divers.

Aux Jardins Gamelin

Jusqu’au 8 septembre, les dimanches, de 10 h à midi, les Matinées familiales organisées par Petits bonheurs proposent de la lecture et des activités aux enfants de tout bébé à une dizaine d’années. Ce dimanche : Ma petite cabane et Sauve-qui-peut l’été. Aussi les dimanches, de 14 h à 19 h, le club de jeux Randolph propose des jeux pour les jeunes et les adultes.

Voiles en voiles

Photo courtoisie, Thibault Carcon

Dans le Vieux-Montréal, Voiles en voiles invite toute la famille (à partir de 3 ans) à des parcours aériens dans des bateaux de pirates, de différentes hauteurs et difficultés. Tout-petit, on « échappe à la pieuvre », un peu plus grand, on accomplit une « Mission d’espionnage » et carrément brave, on fait la « Mission Barbe Rousse ». Il y a aussi des jeux gonflables et un carrousel. On réserve en ligne pour économiser 5 %. Consultez la section FAQ.

Photo courtoisie, Thibault Caron

Tarifs divers.

Des expositions

Yoko Ono

La Fondation Phi pour l’art contemporain présente Liberté conquérante/Growing Freedom, une exposition de Yoko Ono. C’est une rare occasion de découvrir le travail de cette artiste contemporaine qui nous est offerte dans les deux bâtiments de la Fondation (451 et 465, rue Saint-Jean dans le Vieux-Montréal) : 1. Les instructions de Yoko Ono ; 2. L’art de John et de Yoko. L’entrée est libre, du mercredi au dimanche.

Apportez vos écouteurs.

Musée des Beaux-arts de Montréal

Photo courtoisie

Plusieurs expositions sont à voir au MBA, dont Thierry Mugler : Couturissime, Montréal Couture, Omar Ba : vision partagée et Alanis Obomsawin : Œuvres gravées. Le musée sera fermé lundi 1er juillet, mais ouvert tous les jours (y compris les lundis)

jusqu’au 26 août.

Musée McCord

Photo courtoisie, Musée McCord

Le musée McCord présente l’exposition Le projet Polaroid : art et technologie, une occasion de découvrir la créativité qu’offre ce type de photo. L’artiste en résidence Hannah Claus présente C’est pas pour rien qu’on s’est rencontré, des installations agencées à partir d’objets de la collection du musée. On peut également voir Haïda : Histoires surnaturelles, la production artistique de ce peuple de la côte ouest du Canada. Tarifs divers.

Photo courtoisie, Marilyn Aitken

Ouvert lundi 1er juillet.

Michel Rabagliati

Jusqu’au 18 août, à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies (9001, boul. Perras), on peut découvrir L’univers de Paul et autres petites choses. C’est à travers les péripéties de son célèbre personnage que Michel Rabagliati raconte une part de sa vie et de l’histoire de Montréal. Fermé le 1er juillet.

Entrée libre.

Miró à Québec et Gauguin à Ottawa

Jusqu’au 8 septembre, si vous avez envie d’aller vous promener, le Musée national des beaux-arts de Québec présente Miró à Majorque au Pavillon Pierre Lassonde, et le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa présente Gauguin : Portraits.