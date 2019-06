ANGERS, Gilles



Autrefois de St-Adolphe d'Howard, le 24 juin 2019 à l'âge de 89 ans est décédé M. Gilles Angers. Fils de feu M. Maurice Angers et de feu Mme Rachel Paquin.Il laisse dans le deuil son conjoint M. Jean-Paul Goudreau et sa famille: son frère, Jean-Paul (Louise Ducharme), ses soeurs, feu Madeleine et feu Pierrette, sa bonne amie, Estelle St-Pierre, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 juin de 9h à 11h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même dimanche 30 juin à 11h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Parkinson du Québec.