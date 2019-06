LACOMBE, André



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. André Lacombe, survenu le 3 juin 2019, époux de Mme Monique Dupont.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc-André et feu Valérie, et son petit-fils Loik. Il laisse aussi dans le deuil ses frères Robert et Denis, sa soeur feu Marguerite, son filleul Jonathan Hébert, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le mercredi 3 juillet 2019 de 13h à 15h au:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7Un don à la Société Alzheimer de Québec serait apprécié.