BRIEN, André



À Mascouche, au CHSLD Vigi Yves Blais, entouré de ses enfants, le 22 juin 2019 est décédé, à l'âge de 79 ans, M. André Brien, époux de feu Denise Laporte.Il laisse dans le deuil ses enfants Monique (Guy), Sylvie, Josée (Éric), Jean-Luc (Christyne), Julie (Raphaël) ses petits-enfants Véronique (Benoit) Josiane (Frédéric), Laurianne (Eric), Frédéric (Océane), Annabel, Delphine, Charles, Mathieu, Mahely, Zoé et Joakim, ses beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le dimanche 30 juin 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h à la :Les funérailles auront le lundi 1er juillet 2019 à 14h en l'église de St-Roch-de-l'Achigan et de là au cimetière du même lieu. Ouverture du salon à midi.La famille remercie spécialement l'unité de soins du 2e étage et le personnel du CHSLD Vigi Yves Blais de Mascouche pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Des dons à la Société Alzheimer Canada seraient appréciés.