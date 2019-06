Une expérience immersive au bord du fleuve à vivre cet été

En collaboration avec

Si vous cherchez à vivre une expérience époustouflante cet été, il suffit de rouler jusqu’à Sorel-Tracy.

Statera – L’archipel fabuleux est une nouvelle attraction touristique multimédia et immersive qui émerveille et instruit à la fois. Située sur un quai en bordure du fleuve Saint-Laurent, l’expérience comprend trois volets à la fine pointe de la technologie et du divertissement.

L’attraction convient à toute la famille et plaira particulièrement aux curieux et aux amoureux de la nature.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre en mettant les pieds à Statera cet été!

Une croisière fantastique

D’abord, embarquez à bord du Nebesek, un navire qui sillonne le fleuve à travers les 103 îles de l’archipel du Saint-Laurent. L’excursion nautique vous transportera tranquillement du quai de Sorel-Tracy jusqu'à l’embouchure du lac Saint-Pierre et au chenal du Moine.

Tout au long du trajet, vous pouvez admirer la faune et la flore époustouflante de cet espace désigné comme Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre par l’UNESCO. Là, on retrouve la plus importante héronnière de l'Amérique du Nord. Gageons que vous serez ébahis par l’allure singulière des îles, qui entremêlent vie humaine et nature sauvage avec grâce et habileté!

Durée : 180 min. Départ à 13h et retour à 16h

Un parcours interactif à couper le souffle

L’aventure se poursuit ensuite au cœur du Pavillon Statera, qui offre un parcours intérieur interactif. L’espace comprend quatre zones thématiques qui mettent en valeur à leur manière la faune et la flore des îles.

Lanterne intelligente à la main, vous plongez virtuellement dans l’univers de l’archipel. L'outil numérique vous permet de déclencher l’une des nombreuses animations semées au travers des différentes stations plongées dans l’obscurité, mais également de récolter l’énergie des quatre éléments (air, eau, feu et terre). Le voyage se termine devant l’arbre de la vie, qui aura besoin de votre aide pour s’illuminer.

Également au menu dans ce parcours où s’entrechoquent fiction et réalité: pilotage de navire, cérémonie abénakise et lutte contre un incendie ravageur!

Départ toutes les 30 min entre 13h et 21h

Une projection comme vous ne l’avez jamais vu

Le soir venu, installez-vous dans l’immense dôme interactif extérieur juxtaposé au Pavillon. Comme il est translucide, le dôme déverse ses oscillations lumineuses vers le quai du traversier. Assis confortablement, vous pouvez profiter de projections immersives 360°, mais également interagir avec elles à l’aide de pastilles prévues à cet effet.

Deux projections sont prévues à l’horaire pour la saison 2019.

Résonances boréales rend hommage aux légendaires aurores boréales à travers un film coloré spécialement conçu pour un visionnement sous un dôme. C’est le pianiste Roman Zavada qui signe la trame sonore de cette expérience qui fait dialoguer le phénomène naturel avec l’instrument d’une aisance désarmante.

Le fleuve qui marche, quant à lui, célèbre l’histoire et la culture de la région de Sorel-Tracy. Dans cette ode poétique à l’archipel qui fait la fierté de ce coin de pays, on retrace l’évolution de l’écosystème et des hommes qui ont contribué à le façonner.

Projections à 21h30, 22h15 et 23h00

Vous cherchez à vivre une expérience extraordinaire avec toute la famille cet été? Ne manquez pas Statera – L’archipel fabuleux, une attraction touristique hors du commun qui créera des souvenirs des années durant.