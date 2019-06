Cette vidéo vous donnera envie de partir à l’aventure en Westfalia

Les vieux bus Volkswagen et leur conversion Westfalia font rêver beaucoup d’automobilistes en quête d’aventure.

Si ces véhicules possèdent un charme indéniable, ceux-ci se font toutefois de plus en plus vieux. Après tout, les derniers modèles à motorisation arrière, les Vanagon, ont été abandonnés par Volks en 1991. Ça fait presque 30 ans!

Heureusement, il y a des passionnés un peu partout au pays qui passent leur vie à rafistoler et même améliorer ces maisons sur quatre roues. C’est le cas de Vivid Vans, un petit atelier situé sur l’île de Vancouver qui se spécialise dans la réparation et la modification de Volkswagen Vanagon, quelque part entre l’art et la mécanique.

Capture d'écran

En affaires seulement depuis l’automne dernier, la petite entreprise a eu la brillante idée de publier une vidéo pour montrer ce dont elle est capable. Et le résultat donne simplement envie de prendre la route.

Réalisé et filmé par le vidéaste québécois Paul Dussault, le documentaire met en vedette le fondateur de l’entreprise, Nathan Ryobi Daigle, ainsi que le technicien Quentin Horvath.

«Il y a une grande inspiration de la mode, du punk, de la musique et de la façon de restaurer des Porsche», estime Paul Dussault.

Peu importe l’inspiration, impossible de ne pas avoir envie de se payer un vieux West après avoir visionné tout ça!