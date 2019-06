Christine Morency au festival Grand Montréal Comique

Le festival Grand Montréal Comique propose cette année encore quatre spectacles présentés à 23h. Quatre humoristes, dont la jeune artiste de la relève Christine Morency, se voient accorder une carte blanche sur la programmation de son spectacle.

Christine Morency quitte son boulot d’intervenante psychosociale auprès de personnes en situation d’itinérance pour réaliser son plus grand rêve: devenir humoriste. Après 8 ans à se faire les dents en improvisation et une année complète à se mouiller dans les soirées d’humour et dans les bars, la talentueuse artiste se sent prête à grandir.