Classique Rocket Mortgage: Nate Lashley s’installe en tête

L’Américain Nate Lashley a pris les commandes de la Classique Rocket Mortgage, jeudi, à Detroit, en complétant la première ronde du tournoi de la PGA avec un pointage de 63 (-9).

Lashley a réussi neuf oiselets, dont cinq à ses six derniers trous. Il n’a toutefois qu’un seul coup d’avance sur ses compatriotes Ryan Armour et Nick Watney, qui sont à égalité au deuxième rang. Armour et Watney ont tous deux calé huit oiselets à leur première sortie.

Mackenzie Hughes a obtenu le meilleur résultat canadien en retranchant six coups à la normale de 72. L’Ontarien, qui a enregistré sept oiselets et un boguey, n’a que trois coups de retard sur Lashley. Il partage le 11e rang avec 12 concurrents.

Pour sa part, le Manitobain Nick Taylor occupe le 33e rang, à égalité avec 21 autres golfeurs, après avoir joué une première ronde de 68 (-4). Ben Silverman se trouve quant à lui au 55e échelon avec un pointage de -2.

Roger Sloan et Adam Svensson (-2) sont 75es, Mike Weir (N) est 122e et Corey Conners (+1) est 131e.