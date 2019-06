Déménagement : 9 astuces pratico-pratiques

Vous avez pris la décision de déménager? Félicitations! Voici certaines astuces pratico-pratiques souvent oubliées qui vous permettront d’économiser du temps, de l’argent et d’éviter les frustrations pour procéder à un déménagement efficace.

1. Pour de la protection supplémentaire, placez vos objets cassants dans vos chaussettes et vos vêtements.

Cette astuce vous permettra d’économiser sur le papier bulle et autres outils d’emballage.

2. Remplir les trous causés par les clous dans vos murs à l’aide d’une barre de savon classique dans votre ancienne et nouvelle demeure.

Ce petit geste pourrait vous éviter des problèmes avec votre ancien propriétaire et améliorer l'esthétique de votre nouvelle demeure en évitant d’investir dans du matériel de plâtrage.

3. Demander aux propriétaires de commerces environnants s’ils possèdent des boîtes qui pourraient être données pour votre déménagement.

La plupart des commerces possèdent une multitude de boites qui prennent énormément de place dans leurs entrepôts. Certains propriétaires seraient heureux de vous les offrir gratuitement.

4. Identifier vos boites par thèmes et utilisation.

Vous pouvez également utiliser un code de couleur pour déterminer dans quelle pièce elles devront être déposées lors du déménagement.



5. Prenez des photos de votre ancienne et nouvelle demeure avant et après le déménagement.

Ceci pourrait vous éviter des problèmes avec les nouveaux et anciens propriétaires/locataires. Ces photos vous serviront de preuve.

6. Procéder à vos changements d’adresse environ deux semaines avant votre départ.

Faire ce changement en avance vous permettra de recevoir votre courrier et évitera des malentendus.



7. Préparer un sac avec les essentiels de votre routine du soir et du matin.

Vous aurez peu d’énergie en fin de déménagement et vous risquez de ne pas avoir la patience de chercher trop longtemps.

8. Prévoyez votre dernière épicerie en fonction de votre déménagement

Votre réfrigérateur devrait être vide la journée de votre déménagement. Vous ne voulez pas avoir à déménager de la nourriture ou pire encore, devoir en jeter. Prévoyez préférablement deux semaines avant votre départ.



9. Prenez une photo de vos électroniques pour vous rappeler de la façon dont ils sont connectés.

Vous ne touchez pas au filage chaque jour. Il est préférable de prendre une photo pour se souvenir de leur état et éviter une énorme perte de temps.