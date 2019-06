Des éloges pour Roberto Luongo

Moins de 24 heures après l’annonce de sa retraite du hockey professionnel, le gardien Roberto Luongo a reçu plusieurs éloges de la part des dirigeants et des patineurs des Panthers de la Floride, jeudi.

«Roberto est un joueur adoré dans l’histoire de notre organisation et quelqu’un que je respecte énormément, a indiqué le directeur général de la formation floridienne, Dale Tallon, dans un communiqué. Je sais que ce fut une décision lourde pour lui et nous avons respecté le temps dont il avait besoin pour faire son annonce.»

L’association entre le Québécois et les Panthers a duré 11 saisons, répartie sur deux périodes. Dans un premier temps, l’équipe évoluant à Sunrise a fait son acquisition des Islanders de New York en 2000 et Luongo a été son gardien partant jusqu’à la fin de la campagne 2005-2006. Il a ensuite paraphé un énorme contrat avec les Canucks de Vancouver, mais les Panthers l’ont ramené dans leur giron en 2014.

«Quand nous avons rapatrié Roberto dans le sud de la Floride, il s’agissait d’un moment-clé pour notre concession, a expliqué Tallon. L’impact qu’il a eu sur notre noyau de joueurs en développement, notre culture et notre communauté est indéniable.»

«Il a toujours abordé ce qu’il faisait avec une détermination et un niveau de classe sans pareil. Il laisse non seulement un héritage dans le sud de la Floride, mais un héritage dans le monde du hockey. Je ne doute pas que "Lu" deviendra un jour un membre du Temple de la renommée et à juste titre. Je tiens à remercier Roberto pour son professionnalisme, son engagement envers l’organisation des Panthers de la Floride, son engagement pour le sud de la Floride et ses contributions au hockey.»

Des coéquipiers reconnaissants

En plus du patron des Panthers, les ex-coéquipiers de Luongo ont souligné sa contribution à leur carrière.

«Je suis chanceux d’avoir joué avec Roberto pour presque l’ensemble de ma carrière et je n’oublierai jamais ce qu’il amenait dans le vestiaire, a indiqué l’attaquant Aleksander Barkov. J’ai appris énormément de "Lu" sur comment me préparer et comment être un professionnel sur et à l’extérieur de la patinoire.»

«Avoir "Lu" comme coéquipier et ami dans les dernières années fut la meilleure des expériences, a ajouté le Québécois Jonathan Huberdeau. Tous les soirs où il était devant le filet, nous savions qu’il allait donner le meilleur de lui-même. Je vais m’ennuyer de sa présence dans le vestiaire. Il ne parlait pas toujours, mais quand il le faisait, tout le monde l’écoutait.»