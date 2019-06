Des spectacles à la tonne cet été

Envie d’aller voir un spectacle à Québec cet été ? Ce n’est pas le choix qui manque. Du cirque à la nostalgie, en passant par les comédies musicales et l’humour, l’offre de spectacles est plus abondante que jamais. Et le public est au rendez-vous : les billets s’écoulent par milliers.

Même si ni la ville ni aucun organisme culturel ne comptabilise le nombre de représentations, un simple tour d’horizon de la programmation des festivals et salles de la capitale permet de constater que l’offre est foisonnante.

La salle Albert-Rousseau présente deux comédies musicales plutôt qu’une cet été (Les Choristes et Mamma Mia!). La salle affiche un record de 49 représentations pour les deux spectacles, alors que la comédie musicale estivale qui avait été présentée le plus de fois est La mélodie du bonheur, en 2011 (38 dates). Et déjà, des milliers de billets auraient trouvé preneurs.

Même chose du côté du Capitole, qui a trois spectacles en résidence sur son affiche (Seul Ensemble, du Cirque Éloize, la revue musicale Francostalgie et La Voix Expérience), plutôt qu’un seul lors des étés précédents.

En humour, le ComediHa! Fest a bonifié cette année son offre de spectacles, passant de 300 à 350, pour souligner son 20e anniversaire.

Photo d'archives, Annie T. Roussel Deux nouveaux joueurs s’ajoutent dans l’offre déjà bien garnie. D’abord, la baie de Beauport, qui accueillera des spectacles extérieurs comme Flo Rida (20 juillet) et intérieurs dans son tout nouveau cabaret (Dead Obies, demain). Puis, un nouveau festival de quatre soirs se déroulera à l’Agora de Québec, avec des noms comme Limp Bizkit et Dennis DeYoung.

Une valeur sûre

Les producteurs contactés par Le Journal sont tous du même avis : produire un spectacle à Québec comporte des risques financiers moindres, puisque le public est au rendez-vous, particulièrement durant l’été.

C’est l’avis de Sébastien G. Côté, producteur de La Voix Expérience, qui a fait le choix de programmer une douzaine de représentations de son spectacle au Capitole, contre cinq seulement à Montréal.

« Aller faire un spectacle au Capitole en été, c’est augmenter le potentiel de succès de vente, confie-t-il au Journal. Québec est devenu la destination de spectacles durant l’été ».

De son côté, le producteur de la revue musicale Francostalgie, Éric Young, affirme aussi que « Québec reste une valeur relativement certaine ».

« C’est une bonne destination, parce qu’on sait que c’est un endroit qui sera visité par beaucoup de touristes. On peut avoir jusqu’à 80 % des acheteurs de billets qui viennent de l’extérieur de Québec. C’est beaucoup », dit-il.

Mais ce dernier concède qu’il y a peut-être trop de spectacles cet été dans la capitale, dont une « trop grande quantité de festivités gratuites, croit-il. Je pense que cette année l’élastique sera étiré au maximum ». Photo d'archives, AFP

Les spectateurs au rendez-vous

Si les producteurs n’hésitent pas à jouer du coude pour se tailler une place dans les programmations estivales des différentes salles, c’est parce que les billets se vendent par milliers.

« Iron Maiden et Def Leppard, c’est après le Festival d’été. Il y a des milliers de billets vendus, alors que les gens vont avoir eu dix jours de musique incroyable. Maiden, c’est déjà plein », souligne Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

« C’est incroyable, ajoute-t-il. Quand on a ouvert le Centre Vidéotron, on savait que les gens de Québec aimaient la musique et en consommaient, mais chaque fois qu’on propose quelque chose, le public est là et il y a une soif. Et je ne vois pas la fin de ça. »

Martin Tremblay affirme également que des milliers de billets sont déjà écoulés pour Flo Rida à la baie de Beauport. « Il y a une clientèle qui a le goût d’avoir une expérience différente, sur la plage, dans la nature. Il n’y a pas d’offres comme ça à Québec », explique-t-il.

Du côté du ComediHa! Fest, son fondateur Sylvain Parent-Bédard affirme qu’il s’agit de sa meilleure année en termes de vente de billets pour les galas, dont deux affichent déjà complet.

À voir à Québec