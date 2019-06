En deuil...

Nous sommes à la fin juin. En pleine période de « rush » pour l’équipe du Guide de l’auto, qui travaille jour et nuit à dégoter les dernières informations avant de vous livrer son édition 2020.

Depuis le début de l’année, pas moins de 54 voitures d’essai me sont passées dans les mains. Parfois pour quelques heures, pour quelques jours, ou pour une semaine. Et j’ai toujours un plaisir fou à le faire, puisqu’il existe un monde de différence entre chacun des véhicules. Cette semaine, je jette par exemple mon dévolu sur un Jeep Renegade Trailhawk, qui fera l’objet d’un article dans le Guide de l’auto, ainsi que sur l’actuelle Corvette Z06. Pourquoi cette dernière? Pour me remémorer le modèle en vue de l’essai de la nouvelle Corvette C8 qui sera prochainement dévoilée.

À LIRE AUSSI: Le déclin de la boîte manuelle se poursuit

À LIRE AUSSI: 10 voitures sport toujours offertes avec une boîte manuelle

Maintenant, des 54 voitures mises à l’essai depuis le 1er janvier, seulement trois étaient dotées de boîtes manuelles. Eh oui! La Mazda3 Sport, la Chevrolet Camaro et la Nissan Micra de base. Essentiellement, 5% des véhicules mis à l’essai, ce qui illustre assez bien l’intérêt des constructeurs comme des acheteurs pour ce type de boîte, en voie d’extinction.

Nissan

D’ailleurs, pour les constructeurs qui osent encore en offrir, les boîtes manuelles ne représentent qu’environ 5% de leurs ventes, parfois moins. Dans le cas d’une Honda Civic, autour de 10%, et peut-être un peu plus pour une Mazda3. Cela dit, même les acheteurs de voitures compactes ou de sportives la délaissent de plus en plus.

Que faut-il en déduire? Malheureusement, que la transmission manuelle est chose du passé. Non seulement parce que l’automatique et les boîtes séquentielles à double embrayage permettent aujourd’hui de meilleures performances et une plus faible consommation de carburant, mais aussi parce qu’il est souvent plus simple sur le plan technique de n’offrir qu’une seule option. En fait, il en coûte aujourd’hui souvent plus cher pour un manufacturier d’offrir une boîte manuelle, compte tenu du faible volume. Et pourtant, l’industrie facture encore l’automatique comme une option, sauf dans le cas de quelques rares exceptions.

Que nous reste-t-il?

Amateur de performances, sachez donc que les heures de la boîte manuelle sont comptées.

Réglons tout de suite le cas d’Audi, de Mercedes-Benz et de toutes les marques de luxe japonaises, qui ne l’offrent tout simplement plus. Chez BMW, il ne resteque la Série 2. Chez Chevrolet, les Camaro et Corvette...en souhaitant qu’on ne les élimines pas prochainement.

Chez Ford, la Mustang, exception faite de la nouvelle GT500, qui à 760 chevaux, n’offrira qu’une boîte à double embrayage. Viennent ensuite quelques jouets nichés comme les Civic Type R, Hyundai Veloster N, Nissan 370Z, Subaru WRX/STI et Volkswagen Golf R. Et puis, bien sûr, quelques Porsche, même si la plupart des acheteurs optent pour la boîte PDK. Bon, j’oubliais aussi la Mazda MX-5 et la Dodge Challenger...

Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, McLaren? Eh non! La nouvelle Supra? Surtout pas! Même Mini abandonne la manuelle dans ses versions John Cooper Works, malgré une puissance annoncée à 301 chevaux. Et puis, chez la plupart des voitures compactes, la manuelle n’est souvent offerte que sur des versions de base. Dans le cas de la Nissan Sentra, on pousse même l’odieux jusqu’à rendre impossible la combinaison d’une manuelle avec la climatisation. Comme si on faisait tout pour ne pas en vendre.

Alors oui, je suis en deuil. Parce que pour moi, la boîte manuelle impacte directement sur le plaisir de conduire. Parce qu’elle incite le conducteur à être plus attentionné, permettant aussi une meilleure synergie. Je vous l’accorde, certaines boîtes sont tout simplement désagréables. Et je suis le premier à affirmer qu’une bonne automatique vaut clairement mieux qu’une mauvaise manuelle. Or, jamais vous ne me vendriez une Porsche 718 ou une BMW M2 à boîte séquentielle. Même si le 0-100 km/h est un dixième de seconde plus rapide! Si vous saviez à quel point ces deux constructeurs fabriquent d’excellentes boîtes manuelles, qui contribuent à amplifier le plaisir au volant.

Maintenant, je vous l’accorde, il n’y a rien d’agréable à se stationner chaque matin sur la 15 ou la 20, en jouant du pied et du levier à 2, 3 ou 5 km/h. Et en ce sens, il n’y a rien de plus logique qu’une boîte automatique. Une boîte qui vous fera économiser à la pompe et qui facilitera la revente de votre voiture, parce que les acheteurs la préfèrent massivement.

Me voilà donc contraint à accepter cette évolution du monde de l’automobile, en me disant que peut-être un jour, la manuelle sera tout simplement révolue. En attendant, je conserve donc mes vieilles voitures qui sont pour la plupart toutes équipées d’une troisième pédale.

Au fait, petite devinette en terminant : comment surnomme-t-on aujourd’hui la boîte manuelle dans le monde de l’automobile? Réponse : un système antivol pour milléniaux!