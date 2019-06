BEAUCHAMP, Jean



À Montréal, le vendredi 14 juin 2019 est décédé, à l'âge de 96 ans, Jean Beauchamp, époux de feu Marguerite Bouffard.Il laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Serge), Nicole (Maurice), Pierre (Francine) et Louise (Claude), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, parents, ses neveux et nièces et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le mercredi 3 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le jeudi 4 juillet 2019 dès 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à la fondation de l'hôpital Ste-Justine seraient appréciés.